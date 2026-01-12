Überraschender Kurswechsel für «erschwinglicheres» Leben

Trumps jüngste Ankündigungen für ein erschwinglicheres Leben der US-Bevölkerung sind eine steile Kehrtwende in seiner politischen Ausrichtung: Neben dem Plan zur Deckelung der Kreditkartenzinsen hatte er jüngst auch in Aussicht gestellt, Profi-Investoren wie Banken, Versicherungen und grossen Konzernen den Erwerb von Einfamilienhäusern verbieten zu wollen. Er kündigte «umgehend» Massnahmen an - wie genau diese aussehen sollen, war unklar.