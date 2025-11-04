Wird Mamdani zum Gegenspieler Trumps?

Mamdani sitzt als Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York und gehört als Mitglied der «Democratic Socialists of America» zum linken Flügel der Demokraten. Er versprach im Wahlkampf unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er das mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Bei einem Wahlsieg wäre Mamdani der erste muslimische Bürgermeister der Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern - und einer der prominentesten Gegenspieler Trumps.