Die Schweizer Börse hat die Gewinne nach einem Post von US-Präsident Donald Trump am frühen Nachmittag zweitweise vollständig eingebüsst und notierte vorübergehend sogar im Minus. Trump stiess erneut Drohungen gegen den Iran aus, was die Märkte unmittelbar unter Druck setzte. «Sie haben zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln, das für sie grossartig gewesen wäre, jetzt müssen sie den Preis dafür zahlen!!!», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Konkrete Massnahmen wurden jedoch nicht genannt.