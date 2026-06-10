Die Trump-Aussagen liessen auch den Ölpreis wieder steigen, nachdem der Preis für das Fass der Sorte Brent in der Nacht auf Mittwoch noch leicht unter die Marke von 90 US-Dollar pro Fass gefallen war. Aktuell kostet das Fass wieder über 92 Dollar, steht damit aber immer noch deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100.
Nachdem der SMI zwischenzeitlich recht klar ins Minus gerutscht war, hat er sich inzwischen wieder etwas erholt. Um 13.45 steht der SMI 0,13 Prozent höher bei 13'373,59 Punkten. Der SMIM der mittelgrossen Werte verliert dagegen 0,20 Prozent auf 2986,05 Stellen. Die Schweiz hält sich damit etwas besser als die europäischen Märkte, die bis zu 1 Prozent einbüssen.
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(AWP)