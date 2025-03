Mit Blick auf Selenskyj und die Gespräche über die Erschliessung und Ausbeutung von Rohstoffvorkommen in der Ukraine beschwerte sich Trump über den ukrainischen Staatschef: «Wir hatten einen Deal zu seltenen Erden», aber jetzt sage Selenskyj, er wolle diesen Deal wieder aufschnüren und neu verhandeln. Trump warf ihm vor, er habe die Ukraine zum Nato-Mitglied machen wollen, obwohl immer klar gewesen sei, dass es nicht dazu kommen werde. Das habe Selenskyj inzwischen verstanden. «Wenn er den Deal also neu verhandeln will, bekommt er grosse Probleme.»