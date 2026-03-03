Auf eine mögliche Folgeregierung angesprochen, sagte Trump, es gebe keinen konkreten Plan. «Viele der Leute, die wir im Auge hatten, sind tot», sagte Trump. Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, der sich als Übergangsführer des Irans ins Spiel gebracht hat, sprach Trump keine direkte Unterstützung aus: «Ich habe gesagt, er macht einen sehr netten Eindruck, aber mir scheint, jemand aus den eigenen Reihen, der gerade beliebt ist - falls es so jemanden überhaupt gibt -, wäre besser.»/mj/DP/stw