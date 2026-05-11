Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social: «Ich habe gerade die Antwort der sogenannten »Vertreter« des Irans gelesen. Das gefällt mir nicht - VÖLLIG INAKZEPTABEL.» Dem Nachrichtenportal «Axios» sagte er, er werde Irans unangemessene Replik zurückweisen. «Ich mag ihre Antwort nicht», sagte Trump, ohne auf den Inhalt des Briefes einzugehen. Er liess offen, ob er die Verhandlungen fortsetzen will. Stunden zuvor hatte Trump dem Iran bereits in einem anderen Beitrag gedroht. «Die werden nicht mehr lange lachen!», hiess es darin.