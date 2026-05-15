Der mögliche Rüstungsverkauf hätte einen Umfang von 14 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 12 Milliarden Euro). Der US-Kongress hatte ihn bereits im Januar 2025 vorab genehmigt. Bislang ist das Parlament nach Angaben von Senatoren vor einigen Tagen aber noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Verkäufe an die Inselrepublik von der Regierung in Washington genehmigt wurden.