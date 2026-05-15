Trump sagte im Flugzeug nun, Xi habe eine sehr klare Meinung zu Taiwan und lehne die Unabhängigkeit der Inselrepublik ab. Er selbst habe sich in keiner Richtung festgelegt, sagte Trump. Er glaube nicht, dass es zu einem Konflikt zwischen den USA und China wegen Taiwan kommen werde. «Wissen Sie, ich denke, das Letzte, was wir gerade brauchen ist ein Krieg, der 9.500 Meilen entfernt passiert», sagte Trump.