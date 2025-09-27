US-Präsident Donald Trump weitet sein militärisches Eingreifen in US-Städten aus und beordert nun Soldaten in die Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon. Er wies Verteidigungsminister Pete Hegseth, seit Kurzem offiziell «Kriegsminister», an, so viele Soldaten wie erforderlich bereitzustellen, um die Stadt und alle durch «inländische Terroristen» gefährdeten Einrichtungen der Einwanderungsbehörde ICE zu schützen, wie er auf der Plattform Truth Social schrieb. Als Beispiel nannte er die Antifa-Bewegung, die er kürzlich als Terrororganisation eingestuft hat.