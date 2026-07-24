Die mit dem Iran verbündeten Huthi hatten Angriffe auf zwei saudische Öltanker für sich reklamiert, die eine von ihr ausgerufene «Blockade» im Roten Meer missachtet hätten. Etwa ein halbes Dutzend Schiffe hatte zuvor nach Ausrufung der Blockade durch die Miliz zu Wochenbeginn den Kurs geändert - auch um die Meerenge Bab al-Mandab vor Jemens Küste zu meiden, die die Miliz mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angreifen kann. Saudi-Arabien kündigte an, «alle notwendigen Schritte» zum Schutz seiner Schiffe zu unternehmen. In der Nacht zum Donnerstag kam es dann zum Angriff der Huthi.