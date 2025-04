Die wirtschaftliche Entwicklung könnte stocken, falls der Leitzins durch den Präsidenten der amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, nicht sofort gesenkt werde, erklärte US-Präsident Donald Trump am Montag in einem Beitrag in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social: «Mit diesen Kosten, die so schön nach unten tendieren, genau das, was ich vorhergesagt habe, kann es fast keine Inflation geben, aber es kann eine Verlangsamung der Wirtschaft geben, es sei denn, 'Mr. Zu Spät', ein grosser Verlierer, senkt die Zinssätze, jetzt.»