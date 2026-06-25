Zahlreiche Menschen hatten sich auf der Grünanlage versammelt, um Trump zuzuhören. Einige trugen Kappen seiner MAGA-Bewegung (Make America Great Again), viele schwenkten US-Flaggen. Vor Trump wandten sich auch einige Kabinettsmitglieder an die Menge - mit einem Lobgesang auf die USA und Trump. Verkehrsminister Sean Duffy sprach vom «grossartigsten Präsidenten, den es in diesem Land seit George Washington je gab». Washington war der erste Präsident der USA (1789-1797) - die Hauptstadt trägt seinen Namen. Kampfjets donnerten über die Stadt. Sie waren auch in vielen anderen Stadtteilen zu hören.