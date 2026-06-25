Miese Umfragewerte für den «grossartigsten Präsidenten»

Die Worte von Trumps Minister stehen im Kontrast zu den Zustimmungswerten des Präsidenten, die schon länger ziemlich schlecht sind. Vom Iran-Krieg bis zur kostspieligen Renovierung des inzwischen schon wieder von Algen befallenen Reflecting Pools in Washington - Trumps Anliegen in seiner zweiten Amtszeit seien nicht die des Grossteils seiner Wählerbasis, «geschweige denn die anderer Amerikaner», zitierte der US-Sender ABC News Daniel Treisman, einen Politikwissenschaftler der University of California in Los Angeles. «Das erklärt seine ungewöhnlich niedrigen Zustimmungswerte.» Da die wichtigen Zwischenwahlen im November näherrücken, wird das auch für Trumps Republikaner zunehmend zum Problem.