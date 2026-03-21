Trump sieht andere in der Verantwortung bei Strasse von Hormus

Zudem sehen sich die USA nach den Worten Trumps nicht in der Hauptverantwortung, die für den Energiehandel wichtige Strasse von Hormus zu schützen. Primär seien dafür die Länder verantwortlich, die die Strasse nutzen, wie er schrieb. Die USA könnten sich auf Anfrage an der Operation beteiligen.