Der US-Präsident liess deshalb im März verschiedene Tesla-Modelle am Weissen Haus auffahren und suchte sich in einer Art Verkaufsshow vor laufender Kamera ein rotes Model-S-Fahrzeug aus, das mindestens 80.000 Dollar kostet. Noch am Donnerstag wurde es von US-Medien auf einem Parkplatz des Weissen Hauses fotografiert.