F-35-Jets zentraler Streitpunkt in US-Türkei-Beziehung
Als am Bau der F-35 - einem Tarnkappenbomber - beteiligter Partner hätte die Türkei eigentlich etwa 100 Jets bekommen sollen. Doch nachdem die Regierung in Ankara das russische Raketenabwehrsystem S-400 erworben hatte, schloss die US-Regierung die Türkei 2019 während Trumps erster Präsidentschaft aus dem Programm aus.
Trump: Mache mir keine Sorgen
Die USA fürchteten, dass Russland über das empfindliche Radar des S-400-Waffensystems an Daten über die Tarnkappenfähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte. Angesprochen auf diese Gefahr gab sich Trump unbeeindruckt. «Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um irgendetwas», sagte er und verwies auf die gute Beziehung zwischen den USA und der Türkei. Konkreter antwortete Trump auf die Sicherheitsbedenken nicht./ngu/DP/jha
(AWP)