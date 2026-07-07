Trump: Mache mir keine Sorgen

Die USA fürchteten, dass Russland über das empfindliche Radar des S-400-Waffensystems an Daten über die Tarnkappenfähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte. Angesprochen auf diese Gefahr gab sich Trump unbeeindruckt. «Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um irgendetwas», sagte er und verwies auf die gute Beziehung zwischen den USA und der Türkei. Konkreter antwortete Trump auf die Sicherheitsbedenken nicht./ngu/DP/jha