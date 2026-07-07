Bei einem möglichen Verkauf von US-Kampfjets vom Typ F-35 an die Türkei sieht Präsident Donald Trump keine Sicherheitsbedenken. Ein solches Geschäft sei «sicher etwas, das wir in Erwägung ziehen», sagte er bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. «Es ist ein grossartiges Flugzeug», sagte Trump über den Kampfjet. Eine konkrete Ankündigung zu einem möglichen Verkauf, für den es in den USA gesetzliche Hürden gibt, machte er allerdings nicht.