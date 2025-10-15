Schon seit längerem kauft China kein Soja mehr von US-Landwirten. Damit ging den US-Bauern ihr Hauptkunde verloren. Die Vereinigten Staaten schneiden China indes von wichtiger Spitzentechnologie im Computerchip-Bereich ab, die die Chinesen für die Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz benötigen.
Laut US-Finanzminister Scott Bessent wird Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Ende Oktober in Südkorea sprechen. Das Treffen stehe immer noch auf der Agenda, sagte er zuletzt im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business./ngu/DP/he
(AWP)