Im Handelskonflikt mit China kann sich US-Präsident Donald Trump als Vergeltungsmassnahme den Verzicht auf chinesisches Speiseöl vorstellen. Die USA könnten «problemlos» Speiseöl selbst produzieren und müssten es nicht aus China einführen, behauptete er auf seiner Plattform Truth Social. Die Volksrepublik weigere sich bewusst, US-Sojabohnen zu kaufen und schade damit den Landwirten. Gerade diese bilden eine Kernwählerschaft Trumps.