US-Präsident Trump hat den Streit mit Spanien neu angefacht und eine Ende des Handels mit dem EU-Land angekündigt. «Ich will mit ihnen keinen Handel mehr treiben», sagte Trump bei einer Pressekonferenz beim Nato-Gipfel in Ankara. Trump zeigte sich - wie schon beim Nato-Gipfel im vergangenen Jahr - grundsätzlich über den Kurs von Nato-Partner Spanien verärgert.