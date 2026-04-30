US-Präsident Donald Trump gefällt der angekündigte Ausstieg der Vereinigten Arabischen Emiraten aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). «Ich finde das grossartig», sagte er auf einer Pressekonferenz. Der Präsident der Emirate, Präsident Mohammed bin Sajid, sei «sehr klug» und wolle wahrscheinlich seinen «eigenen Weg gehen». Trump begrüsste die Entscheidung: «Ich denke, letztendlich ist es gut, um die Benzinpreise zu senken, die Ölpreise zu senken, alles zu senken», sagte er.