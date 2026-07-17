TMTG ist vor allem als Betreiber von Trumps Online-Sprachrohr Truth Social bekannt, wo er fast 13 Millionen Follower hat. Der US-Präsident war seit der Gründung Mehrheitsbesitzer und übertrug seine Anteile nach dem Einzug ins Weisse Haus an seinen Sohn Donald Trump Jr., der diese treuhänderisch verwaltet.