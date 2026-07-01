Die vorige Air Force One war demnach rund 35 Jahre alt. Auf die Frage, was die Aufrüstung des Flugzeugs unter Sicherheitsaspekten für den amerikanischen Steuerzahler gekostet hat, antwortete Trump über die geschenkte Boeing 747: sehr wenig im Verhältnis zu dem, was es gekostet hätte, wenn man einen anderen Weg gewählt hätte.
Trump hatte schon zuvor geschwärmt, dass die neue Maschine noch grösser auf der Landebahn wirke als das Vorgängermodell.
Im Mai 2025 hatte Trump trotz scharfer Kritik das wertvolle Flugzeug als Geschenk angenommen - und sah sich anschliessend mit Vorwürfen der Bestechlichkeit konfrontiert.
Früheren Berichten zufolge hat die Maschine vom Typ Boeing 747 einen Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar. Das aussergewöhnliche Präsent eines ausländischen Partners wirft rechtliche und ethische Fragen auf. Demokraten hatten von «blanker Korruption» gesprochen und mit Protestaktionen im US-Parlament gedroht./rin/DP/stw
(AWP)