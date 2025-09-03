Das Angehörigenforum der Geiseln reagierte auf Trumps Äusserungen: «Wir möchten höflich klarstellen: Dieser Alptraum kann für unsere Nation nicht vorbei sein, bis ALLE 48 Geiseln gefunden sind - die, die überlebten, und die, die in diesen 700 Tagen in der Hölle brutal ermordet wurden», hiess es in einer am Abend veröffentlichten Mitteilung. «Präsident Trump, halten Sie Ihr Versprechen ein, dass sie uns mehrfach gegeben haben - bringen Sie alle 48 Geiseln nach Hause und beenden Sie diesen Krieg.»