Trump schrieb zudem, dass er in den vergangenen Tagen an einer möglichen Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran gearbeitet habe. Das hätte dem Land eine viel bessere Chance für eine schnelle und komplette Erholung von dem Krieg gegeben, so Trump weiter. Doch dann habe sich Chamenei mit einer wütenden und hasserfüllten Stellungnahme zu Wort gemeldet./jbz/DP/jha