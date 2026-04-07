Man werde es heute Nacht erfahren. Trump, der dafür bekannt ist, nicht mit Superlativen zu sparen, sprach von einem der «wichtigsten Momente in der langen und komplexen Geschichte der Welt». Er betonte, dass Jahrzehnte der Erpressung, Korruption und des Todes - herbeigeführt durch den Iran - zu Ende gehen würden. «Gott segne die grossartigen Menschen des Irans!».