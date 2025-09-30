US-Präsident Donald Trump gibt der islamistischen Hamas «etwa drei oder vier Tage Zeit», um auf seinen Friedensplan zu reagieren. Das sagte er auf eine entsprechende Frage vor Journalisten in Washington. Alle arabischen und muslimischen Länder hätten zugestimmt - genau wie Israel. Man warte nur noch auf die Hamas. «Und die Hamas wird entweder zustimmen oder nicht, und wenn sie nicht zustimmt, wird das ein sehr trauriges Ende nehmen.»