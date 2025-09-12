«Sie neigt sich dem Ende zu, und zwar schnell», sagte Trump in einem Interview des Fernsehsenders Fox News.
Russland und Belarus haben derweil eine gemeinsame grossangelegte Militärübung begonnen. Das Manöver mit dem Namen «Sapad 2025» («Westen 2025») finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, teilt das russische Verteidigungsministerium mit.
Die seit längerem geplante Übung findet zu einem äusserst angespannten Zeitpunkt statt, zwei Tage nach dem Abschuss mutmasslicher russischer Drohnen über Polen. Nach Angaben des russischen Präsidialamtssprechers Dmitri Peskow richtet sich das Manöver, das auch in der Nähe der polnischen Grenze stattfindet, nicht gegen ein anderes Land.
Japan senkt derweil wegen des Kriegs in der Ukraine den Preisdeckel für russisches Rohöl. Die Obergrenze sinkt von 60 auf 47,60 Dollar je Barrel, wie Kabinettschef Yoshimasa Hayashi sagt. Das Land folgt damit einem Schritt der Europäischen Union vom Juli. Hayashi zufolge verhängt Japan zudem weitere Sanktionen wie das Einfrieren von Vermögenswerten und Exportkontrollen gegen Einrichtungen in Russland und anderen Ländern, um sich den internationalen Bemühungen um Frieden in der Ukraine anzuschliessen.
