Auch Trump selbst kommt in den Akten vor. Er bestreitet ebenfalls, über die Taten des Sexualstraftäters Bescheid gewusst zu haben. In der Vergangenheit hatte Trump immer wieder versucht, die Aufmerksamkeit auf Clinton zu lenken. Unter anderem behauptete er, dass dieser auf einer Privatinsel Epsteins gewesen sei. Beweise dafür legte er nicht vor. Viele werfen dem Weissen Haus ein Ablenkungsmanöver vor./fsp/DP/he