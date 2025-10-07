US-Präsident Donald Trump zeigt sich zuversichtlich, dass sein Gaza-Friedensplan bald umgesetzt werden kann. «Wir haben enorme Fortschritte gemacht», sagte der Republikaner in Washington und wiederholte damit ähnliche Aussagen aus den Vortagen. «Alle sind auf unserer Seite, um diesen Deal abzuschliessen. So etwas hat es noch nie gegeben, niemand hat je so etwas gesehen», fügte er hinzu. Es gebe kein Land, das sich dagegen stelle. «Alle wollen, dass es passiert - sogar, denke ich, die Hamas», sagte Trump.