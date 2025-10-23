Kontroverse um den historischen Wert des Gebäudes

Trump hatte im Juli betont, dass der Ballsaal das Weisse Haus nicht berühren werde. In einem Post am Montag schrieb er, der Ostflügel werde im Zuge des Projekts «modernisiert». Am Mittwoch wies Trump die Vorwürfe dann zurück und sagte erneut: «Wir berühren das Weisse Haus nicht.» Er ergänzte: «Viele Präsidenten haben Veränderungen vorgenommen - diese passt wunderbar zum Weissen Haus.» Der Wunsch nach einem grossen Raum für Empfänge und Staatsbankette bestehe seit über 150 Jahren, und der Ostflügel sei ohnehin nicht mehr im Originalzustand gewesen.