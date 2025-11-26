Trump äusserte sich auch zu einer ursprünglich von ihm gesetzten Frist für die Ukraine, der er aufgetragen hatte, den US-Plan bis Donnerstag - dem Tag des amerikanischen Erntedankfests Thanksgiving - im Wesentlichen zu akzeptieren. Nachdem er sich dahingehend zuletzt schon versöhnlicher gezeigt hatte, sagte Trump nun, er habe «keine Deadline». Die Frist laufe für ihn ab, «wenn es vorbei ist». Und im Moment seien alle «des Kämpfens müde»./gei/DP/stk