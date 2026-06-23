Rechtsruck in Lateinamerika

Mit dem sich abzeichnenden Wahlsieg de la Espriellas setzt sich ein Rechtsruck fort, der in mehreren Ländern Lateinamerikas zu beobachten ist. So kamen zuletzt unter anderem in Ecuador, Bolivien, Honduras, Chile und Costa Rica konservative oder wirtschaftsliberale Kräfte an die Macht. Mehrere konservative Staats- und Regierungschefs der Region gratulierten de la Espriella. So schrieb der argentinische Präsident Javier Milei, der sich den Beinamen «Löwe» verpasst hat und für seine ultralibertäre Haltung bekannt ist: «Der Löwe und der Tiger brüllen in Lateinamerika.»/ppz/DP/zb