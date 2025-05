Nach der jüngsten Verhandlungsrunde zwischen Teheran und Washington im Streit um das iranische Atomprogramm spricht US-Präsident Donald Trump von guten Fortschritten. Die Gespräche seien «sehr, sehr gut» gewesen, sagte Trump am Morristown Airport in New Jersey vor Journalisten. Er könne nicht mit Sicherheit sagen, ob die Nachrichten zu den Verhandlungen in den kommenden Tagen gut sein würden. «Aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas Gutes berichten werde». Es habe «ernsthafte Fortschritte» gegeben.