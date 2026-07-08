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Trump: Haben 'sehr erfolgreichen Nato-Gipfel abgeschlossen'
US-Präsident Donald Trump zieht zum Abschluss des Nato-Gipfels in der Türkei eine positive Bilanz. «Wir hatten eine grossartige Zeit», sagte er auf einer Pressekonferenz in Ankara. «Wir haben gerade hier in der Türkei einen sehr erfolgreichen Nato-Gipfel abgeschlossen.» Trump bedankte sich dabei explizit beim Gastgeber, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sowie bei Nato-Generalsekretär Mark Rutte./fsp/DP/he
08.07.2026 18:17
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