Unklar blieb zunächst, wen Trump mit «wir» meinte. Die US-Regierung hat wiederholt betont, nicht aktiv an Angriffen gegen den Iran beteiligt zu sein, sondern ausschliesslich an der Verteidigung Israels mitzuwirken. In seinem Beitrag lobte Trump in den USA hergestelltes Militärequipment, das dem des Iran deutlich überlegen sei. Dieser verfüge zwar über «reichlich» Verteidigungsausrüstung, aber niemand mache es besser als die USA, schrieb Trump./gei/DP/jha