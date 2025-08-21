Die Aufzählungen von Transaktionen müssen in den USA alle Amtsträger zu ihren Handelsaktivitäten vorlegen. Sie enthalten keine konkreten Beträge oder Preise, sondern nur Spannen. So geht daraus etwa hervor, dass Trump in Anleihen von T-Mobile US zwischen 500'001 und einer Million Dollar investiert habe. Somit könnte der Gesamtwert der Investments deutlich über den rund 104 Millionen Dollar liegen, auf die sich die Mindestbeträge addieren. Die Liste erfasst Kaufgeschäfte bis Anfang August.