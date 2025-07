US-Präsident Donald Trump hofft auf einen Gaza-Deal noch in dieser Woche. «Ich glaube, wir stehen kurz vor einer Einigung zu Gaza. Wir könnten es diese Woche schaffen», sagte der Republikaner vor Journalisten am Sonntag (Ortszeit). Laut Medienberichten trifft er heute Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weissen Haus. Es ist bereits das dritte Treffen zwischen den beiden engen Verbündeten in sechs Monaten.