Abschiebe-Einsätze sind an sich nichts Neues, aber in der Amtszeit Trumps entstanden die brutalen Szenen, die in sozialen Medien geteilt werden. Der Präsident verteidigt seine Abschiebepolitik damit, dass sich viele Migranten illegal in den USA aufhielten. Er spricht von Kriminellen, die man fassen wolle. Das Versprechen sicherer Grenzen und einem harten Durchgreifen hatte dem Republikaner viele Anhänger im Wahlkampf beschert. Doch jetzt zeigt sich eine Kehrseite dieser Taktik.