Bekannt für rigoroses Vorgehen

Unklar bleibt weiterhin, was genau die ICE-Beamten an den Flughäfen machen sollen. Bei einem Einsatz an den Sicherheitskontrollen bleibt die Frage offen, ob die Beamten überhaupt die Körper- und Gepäckscanner bedienen und gefährliche Gegenstände klar identifizieren können. Zudem blieb zunächst ungeklärt, ob die Kräfte an allen US-Flughäfen oder nur an jenen mit besonders langen Warteschlangen oder chaotischen Zuständen eingesetzt werden sollen.