Die Transportation Security Administration (TSA) ist an Flughäfen für die Sicherheitskontrolle von Passagieren verantwortlich und untersteht wie ICE dem Heimatschutzministerium. Auch der Katastrophenschutz Fema und die Küstenwache gehören dem Ministerium an. Trump hatte Homan im vergangenen Jahr mit der Oberaufsicht über seiner Abschiebepolitik betraut. Noch vor Trumps Antritt hatte Homan versprochen, in den ersten Tagen der Trump-Präsidentschaft seien Aktionen zu erwarten, die «Schock und Ehrfurcht» hervorrufen würden.