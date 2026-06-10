US-Präsident Donald Trump hat mit einer überraschenden Äusserung zu der deutlich gestiegenen Inflation in den Vereinigten Staaten irritiert. «Die Zahlen waren grossartig. Ich liebe die Inflation», antwortete er auf eine Frage eines Journalisten, ob der Anstieg der Teuerungsrate ihn nicht beunruhige. Warum er es genau gut findet, dass seine Landsleute mittlerweile deutlich mehr Geld etwa für den täglichen Einkauf und Benzin bezahlen müssen, liess Trump zwar offen. Er stellte aber zugleich ein Abflauen der Inflation in Aussicht - wie genau begründete er ebenfalls nicht.