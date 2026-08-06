US-Präsident Donald Trump hat sich erneut für ein Abkommen mit dem Iran ausgesprochen. «Ich würde lieber einen Deal schliessen, weil ich keine Menschen töten will. Ich will keine Menschen töten», sagte der Republikaner in einer Rede vor Anhängern in Las Vegas. Zum aktuellen Stand von möglichen Gesprächen machte er keine Angaben. Trump sagte lediglich, dass man rede. Man werde sehen, was passiere.