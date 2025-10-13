Trump leitet gemeinsam mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi einen «Gipfel für den Frieden», um das Abkommen zwischen der Hamas und Israel formell zu besiegeln. Den ägyptischen Gastgebern zufolge soll es Gespräche über eine Festigung der Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien geben und zum Wiederaufbau des Gazastreifen. Ägyptens Präsidentenamt bezeichnet den Gipfel als eine «Einigung über das Ende des Kriegs in Gaza».