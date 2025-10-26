Trump tanzt am Flughafen

Trump hingegen fing bei der Landung in Kuala Lumpur auf dem Flughafen an zu tanzen: Der Republikaner wurde bei der Begrüssungszeremonie nach dem Ausstieg aus der Air Force One von einer Tanzgruppe mit Musik empfangen als er mit Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim über den roten Teppich schritt. Spontan beteiligte sich Trump und machte seinerseits etwas steife Tanzschritte mit ruckartigen Armbewegungen, die inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden sind. Ähnliche Showeinlagen zeigt er hin und wieder bei öffentlichen Auftritten.