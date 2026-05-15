Ein Gipfel, unterschiedliche Gewichtung

Bei Trumps Besuch, der von Mittwoch bis Freitag dauerte, klang es zeitweise so, als nähmen Xi und er an unterschiedlichen Treffen teil. Es ging um die Deutungshoheit. Deutlich wurde der Unterschied beim Thema Iran und der Strasse von Hormus. Nach US-Angaben waren sich beide Seiten einig, dass die Meerenge für Energietransporte offen bleiben müsse. Xi habe sich gegen eine Militarisierung der Strasse und gegen Gebühren für die Durchfahrt ausgesprochen. Ausserdem habe er Interesse am Kauf von mehr US-Öl signalisiert, hiess es.