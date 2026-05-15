Keine Zusage an Taiwan

Wer auf klare Zusagen von Trump an die von China beanspruchte Inselrepublik Taiwan gehofft hatte, wurde enttäuscht. Trump sagte weder einen in der Schwebe hängenden Rüstungsverkauf im Wert von 14 Milliarden US-Dollar zu - er stellte lediglich eine Entscheidung dazu in Aussicht. Er beantwortete auch nicht, ob die USA Taiwan verteidigen würden. «Ich will das nicht sagen», erklärte er. Nur er kenne die Antwort darauf. Xi habe ihn das auch gefragt. «Ich sagte, ich will über diese Dinge nicht sprechen», so Trump.