Für den Verteidigungsfall solle dann auch der Flugplatz in Fairford im Südwesten Grossbritanniens genutzt werden. Trump stellte in Aussicht, dass sich ein Angriff auch «möglicherweise gegen das Vereinigte Königreich und andere befreundete Länder richten würde».
Diego Garcia ist eine der Chagos-Inseln. Sie liegt mitten im Indischen Ozean, weitab von Sri Lanka und Mauritius. Der Militärstützpunkt ist laut dem britischen Premierminister Keir Starmer einer der wichtigsten Beiträge, die das Land in der Sicherheitspartnerschaft mit den USA leistet. Sowohl Diego Garcia als auch Fairford werden bereits von US-Streitkräften genutzt./ngu/DP/he
(AWP)