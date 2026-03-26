US-Präsident Donald Trump hat Aussagen aus dem Iran widersprochen, wonach es keine laufenden Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende geben soll. «Sie »flehen« uns an, einen Deal abzuschliessen», behauptete Trump am Donnerstag auf Truth Social und bezeichnete die iranischen Verhandlungsführer als «seltsam». Gleichwohl drohte er: «Sie sollten besser bald ernst werden, bevor es zu spät ist, denn sobald das geschieht, gibt es KEIN ZURÜCK, und das wird nicht schön werden!»