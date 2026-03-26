Das iranische Aussenministerium hatte am Mittwochabend im Staatsfernsehen laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende dementiert. «Ich erkläre mit Nachdruck, dass es keine Verhandlungen oder Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben hat», sagte Aussenminister Abbas Araghtschi. Er lehnte zugleich Gespräche mit Washington ab. «Wir haben nicht die Absicht, zu verhandeln - bisher haben keine Verhandlungen stattgefunden, und ich glaube, dass unsere Haltung vollkommen prinzipientreu ist», sagte er weiter.
Seit Tagen widersprechen sich die Konfliktparteien gegenseitig bei der Frage, ob und in welcher Form über eine Beendigung des Krieges gesprochen wird.
Pakistans Aussenminister Ishaq Dar bestätigte am Donnerstag jedoch Vermittlungsbemühungen seines Landes zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. In diesem Kontext sei auch ein 15-Punkte-Plan von den Vereinigten Staaten vorgelegt und vom Iran erwogen worden, schrieb der Minister auf der Plattform X./nak/DP/stk
(AWP)