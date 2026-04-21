Vage Vorwürfe gegen China

Auch der Iran habe seine Munitionsvorräte wahrscheinlich «ein bisschen» aufgefüllt, sagte Trump. Die USA hätten am Montag ein Schiff abgefangen, «das einige Dinge an Bord hatte, was nicht sehr nett war, vielleicht ein Geschenk aus China. Ich weiss es nicht». Wie er zu diesen Anschuldigungen gegenüber China kommt, führte Trump nicht weiter aus - er sagte aber, er sei überrascht gewesen. Er habe ein sehr gutes Verhältnis mit Chinas Präsident Xi Jinping und dachte, er hätte eine Vereinbarung mit ihm - «aber das ist in Ordnung. So läuft Krieg nun mal, oder?»