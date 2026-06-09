Irans Aussenminister: Abzug der Truppen die beste Option

Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi forderte nach dem Absturz des Militärhubschraubers die ausländischen Streitkräfte am Persischen Golf auf, die Region zu verlassen. «Fremde Streitkräfte in der Nähe unseres Territoriums sind ständig gefährdet, ob nun aufgrund menschlicher Fehler oder Unfällen, aber auch, weil sie eventuell ins Kreuzfeuer geraten könnten», schrieb der Minister auf der Plattform X. Um Risiken zu verringern, wäre laut Araghtschi ein Abzug der Truppen die beste Option. «Wir bevorzugen die Sprache der Diplomatie, können aber auch andere Sprachen», so der iranische Chefdiplomat.